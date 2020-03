Homens monitorados por tornozeleira eletrônica são presos por tráfico em Arapongas

A polícia militar (PM) de Arapongas prendeu em flagrante dois homens que usavam tornozeleira eletrônica por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (03), no Jardim Primavera.

De acordo com o relatório da PM, a equipe Rotam fazia patrulhamentos na região, quando viram um rapaz utilizando tornozeleira eletrônica, recebendo um invólucro plástico das mãos de outro rapaz, também monitorado pelo aparelho, em frente a uma casa. Ao avistar os policiais, eles tentaram esconder o objeto entre os muros de uma residência.



Após serem abordados pela equipe, os policiais encontraram um tablete de maconha, pesando 287 gramas. Já no interior da residência, foram localizados 17 aparelhos de telefones celulares, além de 2 aparelhos tablets, 1 balança de precisão e 1 rolo de papel alumínio, parcialmente utilizado.

Os dois homens, de 34 e 22 anos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia da cidade juntamente com a droga e os objetos apreendidos.