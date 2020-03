Mulher que foi atropelada na PR-444 morre no hospital

Morreu nesta terça-feira (03), a mulher de 52 anos, que havia sido atropelada por um caminhão na rodovia PR-444 em Arapongas no dia 18 de fevereiro. Ela estava internada no Hospital Norte do Paraná (HONPAR), desde a data do acidente.

Maria das Dores foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e levada inconsciente ao hospital, com diversos traumas graves. De acordo com testemunhas, ela teria saído de uma empresa e tentava atravessar a pista, quando foi atropelada.

O corpo de Maria foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana, para ser liberado para o velório em seguida.