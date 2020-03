Dupla com tornozeleira eletrônica volta para cadeia após ser flagrada com maconha, celulares e tablets, em Arapongas 

Um homem de 22 anos e outro de 34, ambos com tornozeleira eletrônica, voltaram para cadeia após serem flagrados com maconha e outros objetos suspeitos, na tarde desta terça-feira (3), na Rua Carão, no Jardim Primavera, em Arapongas.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma equipe da Rotam patrulhava a rua quando flagrou um homem recebendo algo suspeito de outra pessoa. Ao perceber a presença da PM, ele tentou esconder mas a equipe conseguiu impedir.

Foram apreendidos 287 gramas de maconha e, dentro da casa, foram localizados 17 aparelhos celulares, dois tablets e uma balança de precisão. A polícia vai investigar a procedência dos aparelhos.

Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia