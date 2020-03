Revitalização da Praça Mauá, de Arapongas, entra na fase de finalização

As obras de revitalização da Praça Júlio Junqueira, conhecida como Praça Mauá, no Centro de Arapongas, chegaram a 90% de conclusão. A atualização dos serviços foi divulgada nesta terça-feira (03) pela Secretaria Municipal de Obras (Seodur). Nesta fase, as equipes executam as instalações estruturais de equipamentos, como Academias da Terceira Idade (ATI’s), bancos, lixeiras e parquinho infantil, além da troca da pastilha de revestimento da fonte.

Logo em seguida, serão feitas as instalações da iluminação, através da parte elétrica, urbanização com plantio de árvores e diversas mudas de flores. “Com um cronograma avançado, a tradicional Praça Mauá vem ganhando uma nova cara. Há poucos dias, executamos um teste na fonte e constatamos que está em perfeita ordem. Além das demais etapas em fase avançada, reavivando a primeira Praça a ser construída em Araponga”, disse o vice-prefeito Jair Milani.

Estão sendo investidos R$ 1,4 milhão, com recursos contratados através do Paranacidade. A previsão é de que a obra seja concluída ainda neste mês.

Projeto - A nova Praça Mauá contará com pergolado em madeira e concreto, deck elevado, chafariz, playground, academia de terceira idade,

estacionamentos, rampas de acessibilidade, execução da rua das flores, canteiros para paisagismo, bancos em concreto, bancos em madeira plástica, lixeira em madeira plástica, conjunto de mesas para jogos, bicicletário, tudo somando área de 9.557,39 metros quadrados.