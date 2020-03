Prefeitura e Cohapar fazem mutirão de regularização em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas e a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), iniciaram na segunda-feira (02), na Praça CEU das Artes, o mutirão de atendimentos voltados às famílias moradoras das 248 casas do Conjunto Palmares, que há 31 anos aguardavam os trâmites necessários para a regularização efetiva das escrituras definitivas dos primeiros imóveis do bairro. Os serviços atendem os interessados até às 16h, desta terça,03. “ Os serviços estão bastante ativos, para atender toda a demanda. A equipe comercial e imobiliária da Cohapar-Apucarana faz os atendimentos individualizados às famílias, possibilitando a solicitação do Certificado de Quitação para aqueles que ainda não possuem. Desta forma, o próximo passo vai consistir na execução das escrituras definitivas”, afirmou a chefe do escritório Regional da Cohapar, Elisângela Costa de Araújo.

O vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani, comemorou os desdobramentos positivos para às familias. " Desde o começo da gestão temos buscado junto à Cohopar a regularização das escrituras definitivas dessas casas. Com luta e empenho, essa longa espera vai se encerrando, e as famílias finalmente terão seus documentos regularizados. Serão enfim, definitivamente donas de suas casas. Algo para se comemorar, dia muito especial", acrescenta.

Documentação – As famílias devem comparecer ao mutirão munidas de documentos simples, sendo eles: Contrato do imóvel, RG e CPF do casal, ou titular do imóvel, e comprovante de estado civil, ou seja, Certidão de Casamento no caso dos casais, Certidão de Óbito (para os viúvos) ou Certidão de Nascimento para os titulares solteiros.