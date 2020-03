PM de Arapongas prende dois homens no Jardim Cultura

A polícia militar (PM) de Arapongas prendeu dois homens, de 18 e 20 anos, na tarde desta segunda-feira (02), no Jardim Cultura.

De acordo com o relatório da PM, após denúncias da comunidade, os policiais chegaram até uma residência na Rua Araçari Poca, onde haveria um ponto de venda de drogas. Durante patrulhamento, um homem de 18 anos que saída da casa foi abordado e apesar de não ser encontrado nada ilícito, após checagem dos documentos foi descoberto que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O homem afirmou que estaria ali para comprar drogas e que seria usuário de maconha.



O dono da casa foi chamado e permitiu a entrada dos policiais, que encontraram na residência 7 porções de maconha embaladas e ainda duas balanças de precisão. Dentro da casa havia também uma menor de 14 anos que afirmou ser companheira do dono da casa, de 20 anos.



Ela relatou aos policiais que era comum várias pessoas e inclusive ela, fazer uso de drogas no local.



Diante dos fatos, os dois maiores de idade foram presos e a menor foi encaminhada para as providências cabíveis.