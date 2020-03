Cursinho Municipal inicia atividades com 58 alunos matriculados

Nesta segunda-feira (02), a Secretaria de Educação retomou às atividades do Cursinho Municipal, que oferece aulas gratuitas aos estudantes dos 3º anos da Rede Pública de Ensino, que buscam ingressar nas Universidades. Nesta edição, ao todo 58 alunos estão matriculados e irão receber suporte dentre as disciplinas de química, física, biologia, filosofia, matemática, sociologia, história da arte, língua portuguesa, literatura, redação, inglês, geografia, história, além da inclusão de duas novas disciplinas.

“Neste ano, contamos também como uma novidade: incluímos as disciplinas de geopolítica e atualidades. Ampliando o conhecimento de nossos alunos, para que trilhem com sucesso no âmbito acadêmico”, explica o coordenador, Rodrigo Surek de Souza. Ele acrescenta ainda que consta uma lista de espera, para demais alunos interessados. Com isso, havendo desistências, esses estudantes serão convocados.

As aulas do Cursinho Municipal acontecem de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 16h45, na sede do IFPR Campus Avançado de Arapongas, situada na Rua Surucu-Açu, 321 – Vila Araponguinha.

Para maiores informações ligar: 3172 0226 – IFPR Campus Avançado Arapongas

VOCÊ SABIA?

Desde 2017 o Cursinho Municipal foi implantado em Arapongas e conta com a atuação de professores renomados em cada disciplina específica. Nesses três anos, 200 alunos já foram aprovados em Universidades Públicas, através do suporte educacional gratuito, executado no município.