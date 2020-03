'Bota fora' contra a dengue é realizado na Zona Sul de Arapongas

O setor de Endemias da prefeitura de Arapongas em parceria com a secretaria de Meio Ambiente do município realiza um bota fora nesta segunda-feira (02), na região Sul da cidade. O trabalho consiste em verificar terrenos e quintais que possam ter materiais que sirvam como focos de desenvolvimento para o mosquito da dengue.

De acordo com o coordenador de Endemias de Arapongas Valdecir Pardini, a região Sul de Arapongas tem 40 casos de dengue em investigação e 10 casos já confirmados, por isso, uma força tarefa está sendo realizada com o intuito de acabar com os focos do mosquito Aedes Aegypti. “Começamos o trabalho pelo Jardim Planalto, em seguida iremos para o Pe. Bernardo, seguindo para o Jd. São Bento e encerrando no Alto da Boa Vista. Nossas equipes estão entrando nas residências para orientar os moradores e retirar dos quintais os depósitos que possam acumular água. Também estamos aproveitando os caminhões para poder retirar móveis inservíveis de terrenos e quintais, então os moradores que precisarem descartar os móveis velhos também poderão aproveitar esse bota fora”, detalhou Pardini.



O coordenador explicou ainda que por enquanto, apenas a Zona Sul da cidade será alvo do mutirão bota fora. Outras localidades só receberão o trabalho caso aumentem os casos de notificação da dengue. “Por enquanto somente a Zona Sul concentra um número maior de casos e notificações, mas caso alguma outra região apresente aumento, vamos realizar também”, disse.