PM de Arapongas salva bebê que se engasgou com leite

Uma equipe da Polícia Militar (PM) de Arapongas salvou a vida de um recém-nascido de apenas 14 dias que havia se engasgado com leite materno. O caso aconteceu na Vila Sampaio, no sábado (29)

Segundo a PM, a mãe do bebê ligou no 190 e disse que seu filho havia se engasgado com leite. Por telefone a Soldado Tarifa orientou a mulher, e disse como fazer as manobras para desengasgar a criança.



Ao mesmo tempo uma equipe policial e também do Samu, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram até a residência.

Na casa, a Soldado Daniela pegou a criança e percebeu que ela estava desacordada. A PM então realizou a manobra de Heimlich, técnica específica para desengasgar uma bebe.

Após as manobras, a criança voltou a respirar e a chorar. A equipe médica do Samu constatou que o pequeno Benjamin já estava fora de perigo.