GM de Arapongas lamenta morte de cão

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas divulgou neste domingo (1º) uma nota lamentando o falecimento do Cão Max, que atuou no Canil da corporação por oito anos.

Confira a mensagem divulgada pela GM:

'O cão Max chegou no Canil da GM de Arapongas no ano de 2010 vindo de doação. A família fez a doação devido ao seu temperamento agressivo e para evitar qualquer tipo de incidente, tendo em vista que acabava de chegar um bebê no lar.

Chegando ao canil, o cão Max começou a receber treinamento para se tornar um cão de trabalho. Foram treinamentos árduos mas gratificante. Dia após dia, ele foi evoluindo e se mostrando um verdadeiro companheiro de trabalho, participando de diversas operações com sucesso.

Max ao longo de sua carreira se tornou um excelente cão de trabalho conquistando a todos por onde passou.

Participou de diversos seminários com palestrantes nacionais e internacionais inclusive sendo elogiado por um palestrante americano que usou as seguintes palavras: “Esse é o melhor Rottweiler de trabalho que já vi.”

Por muito tempo foi o principal cão de nosso canil na modalidade de patrulha e permaneceu no Canil até a data de sua aposentadoria que ocorreu no ano de 2018. Após ele foi levado pelo Gm Lourenço para sua casa para o seu merecido descanso permanecendo até a data de ontem que devido a força da idade o mesmo não resistiu e veio a morrer em seu box.

Descanse em paz nosso amigo e parceiro leal!

Gratos por fazer parte da nossa corporação!

Gratos ao GM Lourenço pelo trabalho desenvolvido com essa lenda. Gratos aos demais GMs e PMs que tiveram a honra de o conduzi-lo."