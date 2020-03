Processo seletivo de Arapongas reúne mais de 1,3 mil candidatos

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação, divulgou nesta sexta-feira (28) que, ao todo, 1.367 candidatos se inscreveram para o Processo Seletivo Simplificado (PSS). Ele prevê a contratação temporária de 145 profissionais em quatro cargos, para atuação nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), até a contratação de profissionais do concurso que será realizado na próxima semana.

De acordo com a organização do processo seletivo, foram efetivadas 663 inscrições para o cargo de auxiliar geral, 176 para o cargo de cozinheira, 256 professores e 272 inscrições para o cargo de professor de Educação Infantil.O período de inscrições ocorreu nos dias 21, 26 e 27 de fevereiro, com fluxo intenso de participantes. “Foram dias de grande movimentação durante as inscrições, superando as nossas expectativas. Diante disso, já conseguimos ter certo parâmetro para o Concurso Público, que acontece no próximo mês. É preciso salientar que o PSS trata de contratações temporárias, mas que contribuirão enormemente com os serviços de atuação dentro das escolas e CMEIs”, enfatiza o secretário de Educação, professor Luiz Roberto dos Santos, o Peta.De acordo com ele, é possível considerar o PSS um sucesso, devido ao grande número de pessoas que realizaram a inscrição. “Podemos dizer que este volume de pessoas superou as nossas expectativas. É muito bom ver um contingente tão grande de profissionais. Para a cidade, é muito importante”, ressalta.Segundo o secretário, a grande concorrência deve trazer benefícios para a educação municipal. “Quanto mais pessoas se candidatam para o cargo, maiores as chances de contratarmos pessoas com grande nível de qualificação. Inclusive é possível que ao menos alguns dos que passarão no PSS também serão aprovados através do concurso, podendo dar uma sequência ao trabalho iniciado de maneira temporária”, destacou.Ainda conforme a Secretaria de Educação, nas próximas semanas seguem em execução os procedimentos previstos em edital. O documento completo está disponível a todos os interessados através do site da Prefeitura Municipal de Arapongas.