Arapongas recebe time Master do Palmeiras em amistoso

A equipe master do Palmeiras vai realizar amistoso no dia 15 de março, às 10 horas, no Estádio do Sesi, em Arapongas, contra os Amigos do Toxinha. O evento é promovido por uma loteadora da cidade, com apoio do Consulado do Palmeiras de Arapongas, Sesi e Secretaria de Esporte do município.

O desportista Milton Xavier, o Toxinha, coordenador do amistoso, disse que a entrada para o jogo será dois quilos de alimentos não perecíveis. “Todo o alimento arrecadado será doado para famílias carentes da cidade e para o Honpar. Será um encontro de personalidades do esporte de Arapongas e do Palmeiras. Além do jogo, também terá a distribuição de brindes para as pessoas que comparecem no estádio do Sesi. Vai ser uma grande festa”, destacou Toxinha.

A delegação do Palmeiras será chefiada por César “Maluco”, atacante do “Verdão”, bicampeão brasileiro em 1972 e 1973, com Valter Carmelo atuando como coordenador da equipe paulista.

Estão confirmados os jogadores Gilmar, goleiro; Wendel, lateral-direito; Polozi, Tonhão e Tiago Gomes, zagueiros; Célio e Pires, volantes; Jean Carlo e Ademir da Guia, meias; Nilson e Edu Bala, atacantes. O “Verdão” ainda contará com os araponguenses Marquinhos, Angelim Fávaro, Altair Sartori e Dyorgene, cônsul do Palmeiras em Arapongas, e dos jandaienses Carlinhos, Afrânio, Bia e Joãozinho Sisner.

Em breve, os nomes dos jogadores que vão enfrentar o master do Palmeiras no dia 15 de março no antigo estádio "Gigante de Madeira" serão divulgados.