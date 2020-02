Secretaria de Educação de Arapongas  realiza mais de mil inscrições para o PSS

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação, divulgou nesta sexta-feira (28) que, ao todo, 1.367 candidatos se inscreveram para o Processo Seletivo Simplificado (PSS). Ele prevê a contratação temporária de 145 profissionais, em quatro cargos, para atuação nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei’s), conforme edital N º 022/20, de 14 de fevereiro de 2020.

Foram efetivadas 663 inscrições para o cargo de auxiliar geral, 176 para o cargo de cozinheira, 256 professores e 272 inscrições para o cargo de professor de Educação Infantil.

O período de inscrições ocorreu nos dias 21, 26 e 27 de fevereiro, com fluxo intenso de participantes. “Foram dias de grande movimentação durante as inscrições, superando as nossas expectativas. Diante disso, já conseguimos ter certo parâmetro para o Concurso Público, que acontece no próximo mês. Salientando que o PSS trata de contratações temporárias, mas que contribuirão com os serviços de atuação dentro das escolas e Cmei’s”, enfatiza o secretário de Educação, professor Peta.

Próximas etapas e datas

Ainda conforme a Secretaria de Educação, nas próximas semanas seguem em execução os procedimentos previstos em edital: Confira e edital completo através do site da Prefeitura Municipal de Arapongas ou através do link:

https://www.arapongas.pr.gov.br/editais/2020/fev/14.02_assinado.pdf

03/03 – Homologação preliminar das inscrições

04 e 05/03 - Prazo para recursos de homologações preliminares

11/03 – Homologação Oficial das Inscrições e Classificação Provisória

12 e 13/03 – Prazos para recurso da Classificação Provisória

19/03 – Resposta do Recurso da Classificação Provisória e Classificação do Resultado Final

Para maiores informações, os interessados devem entrar em contato diretamente com a Secretaria de Educação, através do telefone: 3902-1109.

VAGAS

50 vagas para professores, sendo três vagas destinadas a portadores de necessidades especiais (PNE’s);

30 vagas para professores Educação Infantil, sendo duas (02) destinadas a portadores de necessidades especiais (PNE’s);

50 vagas para auxiliares gerais, sendo três (03) vagas destinadas a portadores de necessidades especiais (PNE’s);

15 vagas para Cozinheiro (a), sendo uma (01) destinada a portadores de necessidades especiais (PNE’s).