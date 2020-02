Arapongas faz recolhimento de lixo eletrônico neste sábado

Neste sábado (29), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através da Usina de Reciclagem vai realizar nova edição do bota-fora do Lixo Eletrônico. A primeira ação do ano será realizada no Conjunto Tropical, ao lado do Supermercado Santo Antônio, das 9h00 às 15h30.

Serão recolhidos materiais inservíveis, como: TV’s, computadores, rádios, aparelhos celulares, impressoras e todo o tipo de eletrodomésticos, entre eles, liquidificadores, batedeiras. Pilhas, baterias e lâmpadas também serão aceitas. EXCETO: Móveis.

“Vamos retomar as atividades de recolhimento de lixo eletrônico, dos quais, todos os materiais são revertidos em renda para às famílias das cooperativas de Arapongas, sendo elas, a Zona Sul e Cidade dos Pássaros. Trabalhos que cooperam com o meio ambiente, e contribui com os trabalhadores. Convidamos a todos para participar conosco”, diz o gerente da Usina de Reciclagem, Silvano Santos.