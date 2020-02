Idosa perde R$ 9 mil após extorsão em Arapongas

Uma mulher de 63 anos perdeu R$ 9 mil, vítima de extorsão em Arapongas.

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), a vítima teria recebido um telefonema de número restrito, dizendo que se ela não realizasse depósitos de certa quantia em dinheiro, em contas determinadas pelo golpista, sua filha iria morrer.



Assustada com as ameaças e impossibilitada de desligar o telefone para tentar falar com a filha, ela seguiu em direção às agências bancárias onde possui conta, sendo mantida na linha o tempo todo pelos golpistas que diziam que iriam matar sua filha.



A idosa realizou três depósitos em diferentes contas, totalizando R$ 9 mil. A vítima foi ouvida pela polícia que fez as orientações sobre quais medidas poderiam ser tomadas.