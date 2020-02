Prefeitura e SEAB firmam convênio para implantação do Sacolão Municipal

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, o chefe regional da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Núcleo Apucarana, Antônio Biral Filho, além da secretária de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), Niele Melo, e o secretário do Meio Ambiente (Seaspma), Renan Manoel, assinaram convênio que visa a compra de equipamentos para a implementação o Sacolão Municipal. O convênio prevê investimentos de R$ 200 mil para a compra de balanças, caixas, gôndolas, entre outros materiais de consumo e serviços específicos para esse tipo de comércio.

O espaço será destinado à comercialização de produtos hortifrutigranjeiros “in natura”, laticínios, entre outros, minimamente processados ou industrializados, provenientes da Agricultura Familiar de Arapongas. “Esse é um dia importante, que celebra o início dos procedimentos necessários para a instalação de um sacolão municipal. Projeto que valoriza ainda mais os nossos produtores da agricultura familiar, levando produtos de qualidade e preços acessíveis à população”, comentou o prefeito.

O local de instalação do novo espaço segue em processo de definição, visando melhor atender a toda a população. Dos 13 municípios que pertencem ao Núcleo Regional da Seab/Apucarana, Arapongas foi o primeiro município a desenvolver e viabilizar a iniciativa do Sacolão Municipal. “Convênio extremamente importante para a cidade. Um trabalho muito bem elaborado junto ao prefeito e à Sesan. O Sacolão Municipal tem o objetivo de auxiliar e fomentar os pequenos produtores. Graças à união de esforços, Arapongas avança dentro dessa significativa atividade”, enfatiza Antônio Biral Filho.

Conforme a secretária Niele, o Sacolão Municipal é uma união de esforços da Seab, Departamento de Segurança Alimentar (Desan), Sesan e Seapsma, que vai possibilitar a comercialização de diversos produtos de qualidade, com preços de baixo custo, fomentando o setor e contribuindo com os consumidores.

“Os permissionários oriundos da Agricultura Familiar, sendo eles da Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária União Camponesa (Copran), do Assentamento Dorcelina Folador, e da Associação dos Agricultores Familiares de Arapongas, deverão comercializar os produtos com no mínimo 35% de desconto em relação ao preço do mercado, sendo essa uma das exigências. Toda a população poderá realizar compras no sacolão, sendo uma forma de otimizar e facilitar o acesso a bons produtos, valorizando a nossa cidade. Será um local para beneficiar toda essa cadeia, desde os produtores até os consumidores finais”, explica.

Ainda conforme ela, a lista de referência dos produtos que serão comercializados será elaborada pela Sesan e Seapsma. Participaram também a secretária de Governo, Lúcia Golon, e a diretora de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, Vick Vergara.