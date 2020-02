Secretaria de Educação encerra inscrições para o PSS em Arapongas nesta quinta

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação (Semad), encerra nesta quinta-feira (27), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais para atuação nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei’s), conforme edital N º 022/20, de 14 de fevereiro de 2020. Os interessados devem comparecer na Secretaria de Educação, situada da Rua Marabu, 671 - Centro, das 9h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Conforme a Secretaria de Educação, até agora 730 inscrições foram efetivadas.

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) terá validade de três meses, a contar da data de publicação da Homologação do Resultado Final, podendo o prazo ser prorrogado, nos termos do Art. 197, da Lei Municipal nº 4.451/16, bem como podendo haver a rescisão do contrato a qualquer tempo, a critério da Administração ou por iniciativa do contratado.

CARGOS E VAGAS

- Cargo: Professor – 50 vagas/ sendo três vagas destinadas a portadores de necessidades especiais (PNE’s);

- Cargo: Professor de Educação Infantil – 30 vagas/ sendo duas (02) destinadas a portadores de necessidades especiais (PNE’s);

- Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais – 50 vagas/ sendo três (03) vagas destinadas a portadores de necessidades especiais (PNE’s);

- Cargo: Cozinheiro (a) – 15 vagas/ sendo uma (01) destinada a portadores de necessidades especiais (PNE’s).

DOCUMENTAÇÃO

Os interessados devem apresentar documentos originais e cópias do RG e CPF, Carteira de Trabalho ou comprovante de trabalho, comprovante de residência e declaração de escolaridade.

REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO

O candidato classificado no processo seletivo simplificado de que trata o Edital será contratado para o cargo pelo qual optou por concorrer, desde que atendidas as seguintes exigências:

- Ter-se classificado no processo seletivo simplificado na forma estabelecida no Edital;

- Ter nacionalidade brasileira ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo XII, da Constituição Federal;

- Estar em dia com as obrigações eleitorais;

- Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

- Ter a escolaridade exigida para os respectivos cargos;

- Ter idade mínima de 18 anos completos, na data da contratação;

- Ter aptidão física e mental para o exercício das atividades, devidamente comprovada por meio de exame admissional efetuado pela Prefeitura.

Confira e edital completo através do site da Prefeitura Municipal de Arapongas, ou através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/editais/2020/fev/14.02_assinado.pdf