Guarda Ambiental fiscaliza descarte de lixo em terrenos de Arapongas

A equipe do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da guarda municipal (GM) de Arapongas, realizou a fiscalização de dois locais com descarte irregular de resíduos em terrenos baldios durante esta quarta-feira (26).

Em um dos locais, na Rua Drongo, região central da cidade, a equipe fiscalizou uma denúncia de resíduos de construção em um terreno, oriundos de uma reforma. A empresa responsável pelo descarte foi identificada e o responsável foi orientado, recebendo prazo de 5 dias para regularizar a limpeza do local.



Outra situação foi verificada na Rua Trinca Ferro Bicudo, no Jardim Interlagos, onde também foi identificado descarte de resíduos em terrenos e até na própria via. No local, foram encontrados diversos materiais acumulando água e gerando poluição ambiental. Diante dos fatos, houve coleta de informações e registros fotográficos para posteriores verificações e adoções de medidas cabíveis.

Denúncias a respeito de crimes ambientais podem ser feitas através do telefone 153 da guarda municipal.