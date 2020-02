Homem tenta roubar vigilante da rodoviária de Arapongas e acaba preso

Um homem foi preso pela guarda municipal (GM) de Arapongas durante a noite desta quarta-feira (26), após ameaçar e tentar roubar um vigilante da rodoviária da cidade.



De acordo com o relatório da GM, os agentes foram acionados pelo próprio vigilante, que relatou que teria sido ameaçado de morte por uma pessoa que se encontrava no terminal. Essa pessoa ainda teria tentado roubar o seu celular, e só não conseguiu porque uma outra pessoa que passava pelo local o ajudou.



A GM deu voz de prisão ao suspeito que se encontrava na rodoviária, mas ele ficou bastante alterado e precisou ser contido pela equipe. O suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade e mesmo detido, continuou as ameaças contra a equipe e também contra a vítima.