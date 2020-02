Secretaria de Esporte divulga cronograma de competições para os próximos dias

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Esporte divulgou nesta quarta-feira (26), o cronograma dos eventos esportivos que contam com a participação de atletas do município. “ São atividades que acontecem dentro e fora de Arapongas, enaltecendo e incentivando o esporte da nossa cidade”, enfatiza o secretário, Altair Sartori.

Confira e participe!

Dia: 27/02

Evento: Preparatório Futsal Sub 17 (Amistoso)

Local: Apucarana

Dia: 29/02

Evento: 2º Festival de Karatê de Arapongas

Local: Ginásio de Esportes Luiz A. Zin

Horário: A partir das 08h:00

Dia: 29/02

Evento: 1º Aberto de Luta de Braço de Arapongas

Local: Anfiteatro Vianinha

Horário: A partir das 14h:00

Dia: 29/02

Evento: Preparatório Futebol Sub 13, Sub 15 e Sub 17 (Amistoso

Local: Marumbi

Dia: 01/03

Evento: 1º Etapa Circuito Regional de Vôlei de Areia

Local: Centro Social Urbano

Horário: A partir das 08h:00

Dia: 01/03

Evento: Campeonato Amador Rural

Local: Campos do Araguari, Assentamento, Campinho e KM 21

Horário: A partir das 14h:15m

Dia: 01/03

Evento: 1º Etapa Liga Norte Noroeste de Basquetebol

Local: Sarandi

Arapongas x Cambé