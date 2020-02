Baile de Carnaval da Melhor Idade agita Centro de Iniciação ao Esporte

Muita dança e animação durante o Baile de Carnaval da Melhor Idade, realizado na última semana, no Centro de Iniciação ao Esporte Professor Maurinho Cassitas (CIE), localizado no Centro Social Urbano (CSU), do Jardim Aeroporto.

Entre os ilustres convidados, estavam os idosos atendidos pelo CCI Tia Sú (Jardim Petrópolis), CCI Feliz Idade (da Vila Araponguinha) e CCI Antonieta Zampaollo ( Zona Sul), além dos idosos que são atendidos diretamente no CIE.

Mais de 70 foliões e foliãs curtiram a tarde ao som de forró e tradicionais marchinhas de carnaval. O evento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e do vereador, Levi Xavier.

“Proporcionamos aos idosos um momento especial e divertido para a celebração do Carnaval. Unimos os CCI’s e, tivemos belo evento”, citou a secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.

Além de muita dança, foram eleitos também o Rei e Rainha do Baile de Carnaval 2020, Melhor Fantasia, Foliã Mais animada e Casal mais animado.

Confira os destaques:

- REI: Sr. José Norberto

- RAINHA: Sra. Rosa Sureck

- MELHOR FANTASIA: Sra.Lazara e Sra. Ana Barros

- FOLIÃ MAIS ANIMADA:Sra. Eliete de Oliveira

- CASAL MAIS ANIMADO: Sra. Aparecida e Sr. Sírio