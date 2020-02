Carnaval Nas Asas do Samba atrai milhares de pessoas em Arapongas

Pelo quarto consecutivo, a Prefeitura de Arapongas promoveu o Carnaval Nas Asas do Samba. Realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Lazer (Secle), a tradicional festa contou com shows e atrações gratuitas, garantindo a diversão de público diversificado, entre crianças, jovens e adultos. A estimativa é de que mais de 5 mil pessoas participaram das comemorações do Carnaval 2020. A festa foi destaque na mídia impressa e nos telejornais da região.

“Foi um clima surpreendente, superando nossas expectativas. Tudo foi feito com muita dedicação, através da atuação da equipe da Secle, além do apoio das Forças de Segurança, contando com patrulhamento da GM e Polícia Militar”, afirma o secretário de Cultura, Geison Cortez. “Foi uma festa que agradou desde as crianças – com brinquedos gratuitos, parque de diversões e matinê, até os adultos, com diversos shows, praça de alimentação e outras atrações”, acrescentou Cortez.

O prefeito, Sérgio Onofre agradeceu a todos que fizeram dessa festa um grande sucesso. “Tivemos um carnaval organizado, sem registros de confusão. Uma festa contagiante, da maneira como as famílias de trabalhadores araponguenses merecem: com respeito e muita alegria. Agradeço novamente os esforços da Secretaria de Cultura, por essa maratona incrível de atividades, à equipe de comunicação, à Guarda Municipal, Polícia Militar, e claro ao público que, mais uma vez, participou ativamente, acreditando no nosso evento. Resultado: uma festa que serviu de referência para toda a região”, assinalou o prefeito.

Primeiro dia (21/02) – A abertura das festividades carnavalescas contou com apresentação da Banda Big Band, seguido da Banda Talentos, já conhecida por grande parte do público araponguense. Ao som de clássicos que foram do axé ao samba, o agito seguiu até a meia-noite.

Segundo dia (22/02) – Destinado ao público infantil, o grupo teatral Paiol realizou no período da tarde uma matinê com diversas atividades lúdicas e recreação aos pequenos. No período da noite, o grupo Sairê subiu ao palco, agitando os presentes ao som de muito samba e pagode. A Banda Talentos também marcou presença, fechando a noite, com a presença de um grande público.

Terceiro dia (23/02) – A Matinê Infantil ficou por conta do grupo Paiol. O grupo União Demais abriu a noite de festividades, também com muito samba e pagode. Novamente, a Banda Talentos marcou presença, agitando o público com canções que marcaram o Carnaval 2020.

Quarto dia (24/02) – A segunda-feira de carnaval foi bastante animada entre as crianças, durante a Matinê com o grupo Teatral Paiol. O agito noturno foi ao som do grupo araponguense Muleke Atrevido e Banda Talentos.

Quinto dia (25/02) – O último dia das atividades do Carnaval 2020, contou com matinê para as crianças, com desfiles e escolha das fantasias destaque e atividades recreativas. À noite, os shows gratuitos foram com o grupo As Cores do Samba, escolha da Rainha do Carnaval 2020 e encerramento da Banda Toque Talentos.