Prefeitura de Arapongas inicia obras de drenagem pluvial na Rua Juriti Vermelha

A prefeitura de Arapongas iniciou na última segunda-feira (24) as obras de drenagem pluvial da Rua Juriti Vermelha, no Parque Industrial V. O trabalho é realizado em parceria com a concessionária Viapar, através de um pacote de melhorias empenhado com o município.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Obras Jair Milani, o trabalho é uma reivindicação antiga da comunidade, já que no local funcionam grandes empresas que sempre enfrentam problemas em época de chuvas. “Além do problema dos alagamentos enfrentados pelas empresas instaladas naquela região, o asfalto no local também estava em péssimas condições, devido ao grande fluxo de veículos pesados das indústrias. Isso tudo vai melhorar com a obra de drenagem”, explicou Milani.

Ainda segundo o secretário, com a conclusão da instalação das tubulações de drenagem das águas pluviais, uma nova pavimentação asfáltica reforçada deverá ser feita no local. A previsão para conclusão dos trabalhos neste trecho é de 30 dias.