Homem é preso após ser flagrado furtando garrafas de whisky, em Arapongas

Um homem foi preso após furtar duas garrafas de whisky em um estabelecimento na Vila Industrial, em Arapongas. A polícia Militar (PM) foi acionada pelos seguranças da empresa, que flagraram o furto e seguraram o suspeito até a chegada dos policiais.

De acordo com os seguranças do local, o homem teria furtado duas garrafas de whisky e estaria colocando na cintura da calça jeans quando foi flagrado. O suspeito precisou ser imobilizado, pois teria tentado fugir do local.



O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado pela PM para a delegacia da cidade.