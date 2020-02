Preso foge da cadeia de Arapongas e é recapturado logo em seguida

Um homem conseguiu fugir da cadeia pública de Arapongas no início da noite desta segunda-feira (24), mas foi rapidamente recapturado pela polícia militar (PM).

De acordo com o relatório policial, os PMs foram acionados pela carceragem assim que perceberam a fuga. Um patrulhamento foi iniciado nas proximidades e tiveram a informação de que o homem teria pulado para dentro do colégio Unidade Polo, que fica bem próximo da cadeia pública. A PM adentrou o colégio, e durante as buscas, conseguiram encontrar o fugitivo escondido dentro de um dos banheiros.



Mesmo depois de encontrado, ele tentou fugir novamente, dizendo aos policiais que estaria jurado de morte na cadeia, e por essa razão teria fugido.



O preso recapturado foi algemado e devolvido ao responsável pela carceragem de Arapongas.