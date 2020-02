Aula inaugural do curso técnico em Recursos Humanos é realizada no anfiteatro Vianinha

Começou na quinta-feira (20), o curso técnico em Recursos Humanos do Colégio Estadual Emílio de Menezes, nas dependências do anfiteatro “Vianinha”, em Arapongas.

A aula inaugural contou com a participação de palestrantes da região, com abordagens vinculadas aos profissionais em Recursos Humanos como: “visão do empreendedor: desafio de contratar” proferida pelo palestrante Vitor Broeiti; “pessoas certas nos lugares certos” proferida pelo coach Vinicius Marchi e “RH diante da indústria 4.0” proferida pelo gestor em RH Lúcio Mourão.