Prefeitura faz testes na iluminação instalada no trecho urbano da PR-218 

A prefeitura entrou na reta final para a instalação de postes de iluminação no trecho urbano da PR-218, em Arapongas. Conforme informação da assessoria de imprensa, foram feitos testes para verificar a necessidade de ajustes. A expectativa é que a instalação da iluminação seja concluída na próxima semana.

O trecho urbano da rodovia, na saída para Astorga, está recebendo 60 superpostes. A iluminação está posicionada em aproximadamente três quilômetros de extensão com recursos do município e com objetivo de proporcionar mais segurança para os moradores e motoristas que transitam pelo perímetro urbano.