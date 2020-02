Pronto Atendimento 18 Horas do Petrópolis realiza nesta sexta (21) campanha de carnaval 

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Pronto Atendimento 18 Horas do Jardim Petrópolis realiza nesta sexta-feira (21), das 13 às 16 horas, atendimentos voltados para a execução de testes rápidos (HIV, sífilis, hepatite B e C), orientações sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ITS’s), aferição de pressão arterial, testes de glicemia, distribuição de preservativos, além de uma palestra com o Controle de Endemias, sobre combate e prevenção da dengue.

"Vamos aproveitar o ritmo do Carnaval, para reforçar à população questões importantes sobre prevenção das ITS’s, com distribuição de camisinhas, além de outros serviços fundamentais, priorizando a saúde da comunidade”, explica o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Equipes do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), também estarão presentes em reforço às atividades.

SERVIÇO

DATA: 21 de fevereiro de 2020

HORÁRIO: das 13h às 16h

LOCAL: Pronto Atendimento 18 HORAS do Petrópolis

ENDEREÇO: Rua Pato Mergulhador nº 280, Jardim Petrópolis

Demais serviços

Na última semana, a equipe da UBS Primavera realizou um cronograma de atendimentos em horário especial, das 17h às 19h, através de consultas médicas, coleta de exames preventivos, testes rápidos, vacinação, aferição de pressão arterial e HGT. Mais de 70 pessoas foram atendidas. “ Realizamos esses atendimentos, em um horário alternativo, para atender os trabalhadores, e todos que não conseguiam vir no horário comum de atendimento. Tivemos uma boa procura, e ficamos satisfeitos”, disse a enfermeira, Cibele Tibério. O intuito é realizar demais ações semelhantes no decorrer dos meses.