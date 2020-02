Procon realizou mais de 7 mil atendimentos ano passado, em Arapongas

No ano passado, foram realizados 7.869 atendimentos no Procon de Arapongas. O número é 8.58% maior que 2018, quando a agência computou 7.247 atendimentos. Conforme o relatório, a telefonia representa quase 30% do total de reclamos registrados em 2019, com 2.269 queixas.

De acordo com o coordenador do Procon Paulo Sérgio Camparotto, as reclamações acerca da telefonia normalmente envolvem mudança de tarifação, alteração de plano, problemas com faturas, cobrança indevida, entre outros problemas que são resolvidos com a ajuda do órgão.

“Temos um canal específico que os consumidores não têm acesso. Somente o Procon tem. Com isso conseguimos resolver os problemas. A grande maioria é solucionado na ouvidora, sem necessidade de abrir processo”, afirma.

Além da telefonia, o Procon tem muitas reclamações relacionadas ao setor de serviços, com 1.183 atendimentos, e o financeiro com 554 queixas. Também no ano passado foram formalizados 339 processos e realizadas 389 audiências. Segundo Camparotto, o consumidor precisa se informar melhor e pesquisar muito antes de contratar um serviço ou comprar um produto. “É preciso ter cautela, para não ter problemas depois”, alerta.