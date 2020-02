Ambulatório de Diabetes atende mais de 100 pacientes em Arapongas 

Oferecendo atendimentos multidisciplinares, o Pronto Atendimento 18 Horas do Jardim Petrópolis retomou ontem (19) as atividades do “Ambulatório de Diabetes Melitus”, que conta com a parceria da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Sesa) e Consórcio Intermunicipal de Saúde (Cisvir). O primeiro encontro do ano contou com a participação de 25 pacientes.

O grupo especializado garante a criação de vínculo com os portadores de diabetes mais críticos, oferecendo tratamento que possibilita ao paciente uma melhor qualidade de vida, reduzindo complicações causadas pela doença, entre elas doença renal, perda de visão e amputação de membros.

Iniciado em 2019, o serviço conta atualmente com mais de 100 pacientes, entre moradores do Conjunto Corina Pugliese, Jardim Petrópolis e Vale das Perobas. “Esse foi nosso projeto piloto e que tem dado muito certo. Fortalecemos a participação desses pacientes através da atuação da nossa equipe comprometida com a saúde e bem-estar dos atendidos”, diz a enfermeira Vera Lúcia Samesima.

Os atendimentos acontecem às quartas-feiras, no período da tarde, onde os pacientes passam por triagem com equipes do Programa Saúde da Família (PSF) e acompanhamentos por parte do médico Endocrinologista, Dr. Regis Augusto da Silva, além de enfermeiras e auxiliares de enfermagem, nutricionista, farmacêutica, psicóloga e dentista.

“Esses pacientes mais críticos passam por procedimentos fundamentais para o acompanhamento da doença, entre controle de glicemia, testes rápidos, avaliações e encaminhamentos, quando necessário. Realizamos palestras com orientação quanto ao uso de medicamentos, que são também distribuídos no 18 Horas, além de informações sobre sintomas e como identificar as hipo e hiperglicemia. Trabalho fundamental que tem cooperado com a saúde da população, favorecendo a melhora da hemoglobina glicada. Conforme a melhora de cada pacientes, eles são encaminhados para encontros mensais. Porém, isso é avaliado caso a caso”, afirma o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Ele garante ainda que os atendimentos do Ambulatório de Diabetes serão estendidos também para os Pronto Atendimentos 18 Horas do Conjunto Flamingos e São Bento. Para mais informações, a população pode entrar em contato diretamente com o 18 Horas do Petrópolis, através do telefone (43) 3902-1204.

OUTROS DADOS – Conforme informações do Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Diabetes afirma que existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional.

PREVENÇÃO - A diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, a diabetes pode levar à morte. A melhor forma de prevenir é praticando atividades físicas regularmente, mantendo uma alimentação saudável e evitando consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Comportamentos saudáveis evitam não apenas a diabetes, mas outras doenças crônicas, como o câncer.

A causa do tipo de diabetes ainda é desconhecida e a melhor forma de preveni-la é com práticas de vida saudáveis (alimentação, atividades físicas e evitando álcool, tabaco e outras drogas).