Arapongas poderá receber unidade de empresa de transporte

Arapongas poderá receber neste ano unidade de uma empresa de transporte e logística frigorífica. O empresário Altair Vailati se reuniu com o prefeito Sérgio Onofre, que apresentou as possibilidades de área e reforçou o interesse do município em atrair investimentos e gerar emprego e renda.

“Arapongas tem uma importância estratégica dentro do nosso plano de expansão porque está localizada entre Londrina e Maringá e também por ser uma cidade bem servida em termos de estrutura e de malha viária”, afirmou o empresário.



O prefeito deverá se reunir com Vailati após o carnaval para dar sequência nas tratativas. “O que estiver ao nosso alcance para trazer este e outros investimentos, nós vamos fazer. O país vive um momento de recessão, com desemprego ainda alto e retomada lenta do crescimento econômico. Se alguém manifesta o interesse de investir em nosso município, merece nossa atenção e nosso empenho”, afirma Onofre.