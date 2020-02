IFPR Campus Avançado de Arapongas abre inscrições para curso gratuito “Educação 4.0”

O campus avançado de Arapongas do Instituto Federal do Paraná está com inscrições abertas para um novo curso: “Educação 4.0”. Podem participar servidores municipais das secretarias de Educação de Arapongas e de municípios vizinhos. O curso é gratuito e tem carga horária total de 142 horas. São ofertadas 30 vagas e para efetuar a inscrição é preciso ser servidor público municipal e ter ao menos formação técnica em Normal Superior.

“Nossa proposta é envolver professores e estudantes na construção da aprendizagem a partir da integração de diferentes áreas do conhecimento”, afirma Thiago Pereira do Nascimento, diretor do campus avançado de Arapongas. Ele acrescenta que o curso é totalmente inovador, com matriz curricular inédita no Brasil, desenvolvida pela equipe do IFPR a partir de conceitos que favorecem a aprendizagem do estudante, além do desenvolvimento de técnicas que estimulam a participação dos alunos em sala de aula.

INSCRIÇÕES E AULAS

As inscrições, sem custo, podem ser feitas até o dia 6 de março na sede do campus, situada na Rua Suruçuá-Açu, 321, Vila Araponguinha. Os selecionados serão definidos por meio de sorteio público, marcado para o dia 10 de março.

As aulas serão semanais e devem acontecer entre os dias 30 de março e 30 de novembro, sempre às segundas-feiras. Conforme explica a coordenadora do curso, Patrícia da Silveira, a ementa foi baseada em princípios e ferramentas utilizadas no contexto do empreendedorismo, da gestão e da inovação.

Também foram inseridas propostas metodológicas ativas, que possibilitam maior participação do estudante durante as aulas, além de teorias da educação e da neuropedagogia.

Mais informações no site www.arapongas.ifpr.edu.br ou pelo telefone (43) 3172-0226.