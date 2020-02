Partido Republicanos aponta pré-candidato à prefeitura de Arapongas

Em um encontro realizado na última terça-feira (18), com o deputado estadual Alexandre Amaro (Republicanos), em Curitiba, foi definida a pré-candidatura do empresário araponguense Luciano Martins da Silva à prefeitura de Arapongas no pleito deste ano. Ele atua no ramo de supermercados na cidade.

A informação foi apurada pela Coluna da Tribuna, publicada na edição desta quinta-feira (20), no jornal Tribuna do Norte.

Também participaram do encontro o presidente municipal do partido Ricardo Botelho, além do militante Rodrigo de Deus.