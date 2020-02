Forças de Segurança realizam Campanha de Trânsito durante o Carnaval

A Secretaria Municipal de Segurança, através da Guarda Municipal de Arapongas e demais Forças de Segurança realizam nesta sexta-feira (21), a abertura da Campanha de Conscientização no Trânsito, voltada ao período de Carnaval. A ação acontece às 16h00, na Rua Rouxinol, em frente ao Trailer Burger. “ A campanha vai abordar questões sobre a Lei Seca e terá continuidade durante os dias de Carnaval, na festa carnavalesca municipal: “Nas Asas do Samba”. Uma forma de nos aproximarmos ainda mais da comunidade, levando informações importantes, despertando maior conscientização, evitando acidentes e demais situações que possam estragar a diversão durante o Carnaval. Além disso, são orientações que devem ser respeitadas não apenas no carnaval, mas sim, diariamente”, enfatiza o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati.

Haverá também distribuição de panfletos.

SERVIÇO

DATA: 21 de fevereiro de 2020

HORÁRIO: 16h00

LOCAL: trecho da Rua Rouxinol