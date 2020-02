Homem com tornozeleira eletrônica é detido empinando moto, em Arapongas

Um homem que utiliza tornozeleira eletrônica foi detido na tarde desta quarta-feira (19) na Vila Triângulo, em Arapongas, após ser flagrado pela polícia militar (PM) empinando uma moto na rua. Ele deveria estar cumprindo prisão domiciliar.

De acordo com o relatório da PM, uma equipe em patrulhamento pela Rua Tovaçu, flagrou um homem empinando uma moto de cor preta, utilizando uma tornozeleira eletrônica revestida com papel alumínio. Ele recebeu voz de abordagem e relatou aos policiais que tentava burlar o sinal do aparelho pois precisava cumprir prisão domiciliar, mesmo assim, decidiu sair para dar uma volta na rua.



Ao checar a identificação do homem, os policiais verificaram que se trata de uma pessoa com diversas passagens criminais. A motocicleta, que estava no nome de outra pessoa foi recolhida por estar com pendências administrativas. O homem foi encaminhado para a delegacia da cidade.