Carnaval nas Asas do Samba 2020 começa na sexta-feira, 21

A prefeitura de Arapongas, através da Secretaria da Cultura, informa que o Carnaval nas Asas do Samba começa na sexta-feira, dia 21, com show de abertura com a Big Band e a Banda Talento.

A grade de shows também contempla grupos de samba e pagode que estarão se apresentando na estrutura que está sendo montada no prolongamento da Avenida Arapongas, contando também com praça de alimentação e recreação.

“Traga sua família e amigos pra curtir um dos melhores Carnavais de rua da região, em um ambiente familiar e agradável”, reiterou o secretário de Cultura, Geison Cortez.

Serviço

Carnaval nas Asas do Samba 2020

Datas

21, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro

Horários – 19h às 00h

Matinês

Datas

22, 23, 24, 25 de fevereiro

Horários – 13h às 17h

Local - prolongamento da Avenida Arapongas (proximidades da Feira da Lua).