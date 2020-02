Agência do Trabalhador de divulga vagas de emprego 

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou nesta quarta-feira (19), a lista das vagas de empregos disponíveis no município, com as devidas especificações.

Para maiores informações os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador (Rua Condor, 1145 – Centro), portando carteira de trabalho, documentos pessoais e currículo, ou entrar em contato pelo telefone: 3275-1596.

Confira:

Almoxarife Ensino Médio completo

Assistente de compras - Experiência setor compras

Auxiliar de cozinha - Ensino Médio completo

Carpinteiro - Execução de obras na construção civil

Coordenador de Cobrança - Deixar curriculum na Agência do Trabalhador

Cortadeira -Atuar em área de estofados

Costureira - Estofados

Designer Industrial - Formação em marketing conhecimento em photoshop, Corel e vídeos

Auxiliar eletricista - Automotivo

Eletricista - Automotivo

Encarregado - Estofamento

Encarregado de Tapeçaria - Conhecimento em fabricação de estofado

Lubrificador de veículos - Caminhões

Marceneiro - Prototipista

Mecânico - Máquinas Industriais

Mecânico - Suspensão e freio

Montador - Estruturas de Estofados

Montador - Móveis

Montador de Móveis - Montador de cama box

Motorista de Caminhão - Habilitação “D”

Motorista Carreteiro - Habilitação “ C ou D”

Motorista Truck - Habilitação “ D”

Operador de Caldeira - Indústria Alimentícia

Operador de CNC automatizada - Setor usinagem

Operador de Máquinas - Desdobrar madeira

Operador de Máquinas - Operador de Escavadeira

Operador de Extrusora - Plástico

Operador de Máquinas - Coladeira borda, CNC

Operador de Máquinas - Serraria

Operador de Máquinas - Injetora – Vaga para Apucarana

Operador de Máquinas - Operador de Motoniveladora

Operador de Máquinas - Operador de Extrusora Borracha e Plástico

Pedreiro - Execução de obras na construção civil

Servente - Execução de obras na construção civil

Serralheiro - Metalúrgica

Soldador - Experiência com solda mig

Tapeceiro - Estofados

Tapeceiro - Automóveis

Técnico - Eletrônico

Técnico em Informática - Entregar Currículo na Agência do trabalhador

Técnico - Manutenção de equipamentos para informática

Vendedor Interno - Exige experiência em comércio.

Vidraceiro - Vaga para Apucarana