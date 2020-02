Divulgados os locais e horários das provas para o Concurso Público da Prefeitura de Arapongas

A Prefeitura Municipal de Arapongas publicou o edital nº 023/2020 de divulgação da Data, Período, Horário e Local da Prova Objetiva do Concurso Público aberto pelo Edital nº 087/2019.

PARA OS CARGOS DE:

Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Analista de Tecnologia (Área: Redes e Comunicação de Dados) , Arquiteto, Assistente Social, Atendente de Farmácia, Auxiliar de Cuidador, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Serviços em Cemitério, Bibliotecário, Confeiteiro, Cuidador – 30h, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Eletricista, Farmacêutico, Fonoaudiólogo – 20h, Historiador, Maestro, Marceneiro, Médico Especialista (Área: Psiquiatria), Médico – Clínico Geral, Motorista I, Motorista II (Área: Caminhão), Nutricionista, Odontólogo – 20h, Odontólogo Especialista (Área: Endodontia), Operador de Máquina Automotiva de Grande Porte, Operador de Som, Iluminação e Imagem ( Área: Sonorização), Pintor de Sinalização Viária, Professor, Professor (Área: Educação Física), Psicólogo – 20h, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório de Análises Clínicas, Técnico em Tecnologia da Informação (Área: Manutenção em Equipamentos de Informática) e Técnico em Vigilância Sanitária – 30h.

A prova objetiva será realizada na data de 08/03/2020 (DOMINGO), no período MATUTINO, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.

O portão de acesso ao local de realização da prova objetiva será aberto às 08h00min e fechado às 08h45min, observado o horário de Brasília. A aplicação da prova objetiva terá início 15 minutos após o fechamento do portão de acesso, observado o horário de Brasília. A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas, incluído o tempo de marcação nas folhas de respostas.

PARA OS CARGOS DE:

Advogado, Agente de Combate às Endemias, Atendente Social, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Enfermagem, Condutor de Ambulância, Cozinheiro, Cuidador – 40h, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico Bioquímico, Fiscal Ambiental, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo – 30h, Instrutor de Programas (Área: Informática Básica), Instrutor de Trabalhos Manuais, Jardineiro, Médico Especialista (Área: Pediatria), Médico Especialista (Ginecologista e Obstetrícia), Médico Plantonista, Médico Veterinário Sanitarista, Motorista II (Área: ônibus), Odontólogo – 40h, Orientador Social, Padeiro, Professor de Educação Infantil, Protético, Psicólogo – 30h, Secretário de Documentação Escolar, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Tecnologia da Informação (Área: Redes e Comunicação de Dados), Técnico em Vigilância Sanitária – 40h, Técnico Esportivo, Telefonista e Vigilante Municipal.

A prova objetiva será realizada na data de 08/03/2020 (DOMINGO), no período VESPERTINO, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.

O portão de acesso ao local de realização da prova objetiva será aberto às 14h00min e fechado às 14h45min, observado o horário de Brasília. A aplicação da prova objetiva terá início 15 minutos após o fechamento do portão de acesso, observado o horário de Brasília. A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas, incluído o tempo de marcação nas folhas de respostas.

LOCAIS:

Para conhecer o endereço do local de realização da prova objetiva, o candidato deverá acessar a “ÁREA DO CANDIDATO” e imprimir o CARTÃO DE CONVOCAÇÃO que está disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br

A identificação do local de realização da prova objetiva é de responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o mesmo realizar a prova em desconformidade com as disposições estabelecidas neste Edital.

O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização das provas.

O QUE LEVAR:

Cada candidato deverá portar CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA AZUL OU PRETA FABRICADA EM MATERIAL TRANSPARENTE, seu DOCUMENTO ORIGINAL OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e o cartão de convocação do candidato impresso através da “ÁREA DO CANDIDATO” disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.

CONFIRA O EDITAL: https://www.arapongas.pr.gov.br/downloads/concursos/concurso2019_edital87/20200218220207.pdf

O edital de divulgação de locais e horários do Concurso Público da Guarda Municipal( N . º 088/2019), será divulgado na próxima semana.