Homem invade casa da ex em Arapongas; vizinhança conteve agressões

Um homem foi preso pela polícia militar (PM) de Arapongas na noite desta terça-feira (18), após agredir e ameaçar de morte a ex-companheira. O caso foi registrado no Jardim Bandeirantes.

Vizinhos acionaram a PM quando ouviram a discussão e perceberam que o ex-marido estava na casa ameaçando a moradora. Policiais foram até o local e, de acordo com o boletim registrado, ouviram da moradora que o homem teria invadido a casa e passou a fazer ameaças de morte contra ela e até mesmo contra o cão da família. Ainda de acordo com ela, ele estaria embriagado. Depois de alguns minutos de conversa com os policiais, o homem foi embora.



Passados poucos minutos que a viatura havia deixado o local, o homem invadiu a casa novamente, gritando ameaças contra a mulher. De acordo com o relatório da PM, os vizinhos ligaram novamente para que a polícia fosse até o local e a vizinhança precisou intervir utilizando de barras de ferro e bastões de madeira na tentativa de conter o homem, que agrediu a mulher com puxões de cabelo e em seguida, a arremessou contra a parede, causando lesões no antebraço.

O agressor recebeu voz de prisão e resistiu a ação policial, empurrando um dos PMs. Contido, o homem foi encaminhado para a delegacia da cidade.