Secretaria Municipal de Educação abre Processo Seletivo Simplificado para 145 cargos

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação (Semad), abre Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais para atuação nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei’s), conforme edital N º 022/20, de 14 de fevereiro de 2020. As inscrições serão realizadas sem ônus para o candidato, mediante preenchimento do Requerimento de Inscrição na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Marabu, 671 - Centro, das 9 às 11 horas, e das 13h30 às 16h30. As inscrições acontecem nos dias 21, 26 e 27 de fevereiro de 2020.

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) terá validade de três meses, a contar da data de publicação da Homologação do Resultado Final, podendo o prazo ser prorrogado, nos termos do Art. 197, da Lei Municipal nº 4.451/16, bem como podendo haver a rescisão do contrato a qualquer tempo, a critério da Administração ou por iniciativa do contratado.

“A contratação será por tempo determinado para atender necessidade temporária de profissionais para o exercício de atividades no âmbito municipal, visando compor a Secretaria Municipal de Educação para atuarem nas Escolas Municipais e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da Rede Municipal de Ensino, até que sejam substituídos pelos servidores nomeados mediante Concurso Público, que acontece em março”, explica Luiz Roberto dos Santos, o Peta, secretário municipal de Educação.

CARGOS E VAGAS

- Cargo: Professor – 50 vagas/ sendo três vagas destinadas a portadores de necessidades especiais (PNE’s);

- Cargo: Professor de Educação Infantil – 30 vagas/ sendo duas (02) destinadas a portadores de necessidades especiais (PNE’s);

- Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais – 50 vagas/ sendo três (03) vagas destinadas a portadores de necessidades especiais (PNE’s);

- Cargo: Cozinheiro (a) – 15 vagas/ sendo uma (01) destinada a portadores de necessidades especiais (PNE’s).

REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO

O candidato classificado no processo seletivo simplificado de que trata o Edital será contratado para o cargo pelo qual optou por concorrer, desde que atendidas as seguintes exigências:

- Ter-se classificado no processo seletivo simplificado na forma estabelecida no Edital;

- Ter nacionalidade brasileira ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo XII, da Constituição Federal;

- Estar em dia com as obrigações eleitorais;

- Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

- Ter a escolaridade exigida para os respectivos cargos;

- Ter idade mínima de 18 anos completos, na data da contratação;

- Ter aptidão física e mental para o exercício das atividades, devidamente comprovada por meio de exame admissional efetuado pela Prefeitura.

Confira e edital completo através do site da Prefeitura Municipal de Arapongas, ou através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/editais/2020/fev/14.02_assinado.pdf