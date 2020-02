Profissionais do Serviços de Convivência e Técnicas participam de capacitação

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realizaram ontem (17), a primeira capacitação do ano, voltada aos servidores dos Serviços de Convivências e técnicas, entre eles, CRAS, CREAS, Abrigo e CENTRO POP. Durante o evento, ocorrido no Auditório Municipal, os profissionais participaram de jogos, dinâmicas e vivências grupais, para o aprimoramento dos conhecimentos, favorecendo à prática dos serviços diários. “ Esse foi o primeiro de uma série de cursos que serão ofertados no primeiro semestre de 2020”, afirmou a secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.

Atividades para a população

Além dos profissionais que atuam nos serviços sócio assistenciais, a Semas também prevê um cronograma de cursos e capacitações gratuitas voltadas à população. Ofertando atividades para o 1º semestre de 2020. São eles: Jogos, dinâmicas e vivências grupais

Auto estima/motivação

Atitudes comportamentais/Empregabilidade

Desenvolvimento do Potencial criativo

Dicas para entrevista

Autoconhecimento

Auxiliar Administrativo



Podem participar dos cursos estudantes ou não, a partir de 14 anos completos.

Confira o cronograma:

Dia 18 de fevereiro - Auto estima/motivação

Horário: 13:00 as 17:00 hrs

Local de inscrição e realização do curso: CREAS

Público prioritário ser atendido: CREAS, CRAS CSU e CENTROPOP (não há a exigência de escolaridade, apenas acima de 14 anos)

MARÇO

Dia 12- Atitudes comportamentais/Empregabilidade

Horário: 13:00 às 17:00 hrs

Local de inscrição e realização do curso: CRAS Zona Sul

Público prioritário a ser atendido: CRAS Zona Sul e Comunidade Zona Sul (não há a exigência de escolaridade, apenas acima de 14 anos)

Dia 24 - Desenvolvimento do Potencial criativo

Horário: 13:00 às 17:00 hrs

Local de inscrição e realização do curso: CREAS

Público a ser atendido: CREAS, CRAS CSU e CENTROPOP (não há a exigência de escolaridade, apenas acima de 14 anos)

ABRIL

Dia 16 - Atitudes comportamentais/ Empregabilidade

Horário: 13:00 às 17:00 hrs

Local de inscrição e realização do curso: CRAS Del Condor

Dia 28 - Atitudes comportamentais/ Empregabilidade

Horário: 13:00 às 17:00 hrs

Local de inscrição e realização do curso: CREAS

Público a ser atendido: CREAS, CRAS CSU e CENTROPOP (não há a exigência de escolaridade, apenas acima de 14 anos)

Público prioritário a ser atendido: CRAS Del Condor e Comunidade da região (não há a exigência de escolaridade, apenas acima de 14 anos

MAIO

Dia 07 - Dicas para entrevista

Horário: 13:00 às 17:00 hrs

Local de inscrição e realização do curso: Espaço do Cidadão

Público prioritário a ser atendido: População em geral (não há a exigência de escolaridade, apenas acima de 14 anos)

Dia 12 - Autoconhecimento

Horário: 13:00 às 17:00 hrs

Local de inscrição e realização do curso: CREAS

Público a ser atendido: CREAS, CRAS CSU e CENTROPOP (não há a exigência de escolaridade, apenas acima de 14 anos)

JUNHO

Dias 16 e 23 - Auxiliar Administrativo

Horário: 13:00 às 17:00 hrs

Local de inscrição e realização do curso: CREAS

Público a ser atendido: CREAS, CRAS CSU e CENTROPOP (não há a exigência de escolaridade, apenas acima de 14 anos)

Telefones para contato:

CREAS: 3902-1045

CRAS Del Condor: 3902-1034

CRAS Zona Sul: 3902-1304

Espaço Cidadão: 3902-1312