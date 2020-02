Segue vacinação contra o sarampo em Arapongas. Confira os locais e horários

A Secretaria Municipal de Saúde segue com ações da Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo, que segue até o dia 13 de março. Serão vacinadas pessoas acima de 5 anos até 59 anos (11 meses e 29 dias).

No município, 14 Unidades de Saúde disponibilizam as doses, sendo elas: 18 Horas do Flamingos, 18 Horas do São Bento, 18 Horas do Petrópolis, UBS Aricanduva, Centro de Especialidades Jaime de Lima, UBS Caic, UBS São Vicente, UBS Centauro, UBS Cj. Araucária, UBS Tropical, UBS Bandeirantes, UBS Cj. Águias, UBS Vó Dete (Jardim Primavera) e UBS Araponguinha.

Até o final da campanha, os três 18 Horas irão atender em horário diferenciado, das 07h00 às 22h00.

É necessário levar o comprovante vacinal para verificação do esquema, pela unidade de saúde, pois somente será imunizada a pessoa que nunca recebeu a dose ou que esteja com o esquema vacinal incompleto.

Veja a tabela completa dos horários de atendimentos em fotos.

NO PARANÁ

CAMPANHA – Mais de 1,2 milhão de doses da vacina tríplice viral foram distribuídas aos municípios para atender a demanda da campanha. A vacina também garante proteção contra a rubéola e a caxumba. A campanha de vacinação contra o sarampo segue até o dia 13 de março.

BOLETIM – O boletim epidemiológico publicado na última quinta-feira (13) revela que 850 pessoas já foram confirmadas com sarampo no Estado. Destas, 447 têm idade entre 20 e 29 anos, 219 estão na faixa de 10 a 19 anos, 94 registros entre 30 e 39 anos, 46 são pessoas na faixa de idade acima dos 40 anos e 44 pacientes confirmados com menos de 10 anos. Só em Curitiba e região metropolitana são contabilizados 765 casos confirmados, ou seja, 90% dos pacientes estão concentrados na região da capital paranaense.

SINTOMAS – Os sintomas mais comuns são: febre alta, tosse, coriza, conjuntivite, exantema (manchas avermelhadas na pele que aparecem primeiro no rosto e atrás da orelha e depois se espalham pelo corpo), outros sintomas como cefaleia, indisposição e diarreia também podem ocorrer. Como não existe tratamento específico para o sarampo, é importante ficar atento com o aparecimento dos sintomas. Os doentes ficam em isolamento domiciliar ou hospitalar por um período de sete dias a partir do aparecimento das manchas vermelhas no corpo.