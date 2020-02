Trabalho de transformar lixões em jardins avança, em Arapongas

O trabalho é uma iniciativa totalmente voluntária do pintor autônomo Durvalino de Almeida Filho, de 46 anos, conhecido como ‘Durva’. Ele acaba de finalizar o 4º jardim na comunidade onde mora, na Zona Sul da cidade, e agora se prepara para começar mais um, na mesma região.

As imagens enviadas por ele, mostram um terreno tomado pela sujeira, com todo tipo de lixo descartado.

Em seguida, o trabalho de limpeza e finalmente o jardim plantado. ‘Durva’ conta sempre com o apoio da comunidade para restaurar estes espaços e cuidar para tudo seja mantido limpo.







Ele divulga seus trabalhos nas redes sociais, e tem feito muito sucesso, recebendo até doações de mudas de plantas de empresas de jardinagem e da comunidade.



Consciente, ele enfatiza a importância do trabalho que realiza e do desejo de que ideia se espalhe por outros locais. “Isso aqui é um trabalho de saúde pública. Quando fica tudo sujo, tem focos da dengue, aumenta a proliferação de insetos e bichos peçonhentos. Não quero me aparecer, não sou político, só quero que as pessoas vejam que não é difícil, se a comunidade se unir e tiver iniciativa, dá para fazer um trabalho que beneficia todo mundo”, pondera.