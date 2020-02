Homem adultera placa de veículo para usar rotativo e acaba autuado pela GM

Um homem foi autuado por utilizar o estacionamento rotativo de Arapongas utilizando a placa do veículo adulterada. O caso aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (17), na Rua Uirapuru, região central da cidade.

De acordo com o relatório da guarda municipal (GM), um agente foi acionado pela funcionária do estacionamento rotativo, que desconfiou da placa. O dono do veículo teria utilizado uma fita isolante para alterar a numeração da placa, dificultando assim a identificação do veículo.

Após confirmar a adulteração, o agente aguardou a chegada do proprietário, que retirou a fita da placa. Ele foi encaminhado juntamente com o veículo para a delegacia de Arapongas.