Prefeito de Arapongas visita Projeto Crescer e conhece metas para 2020

A convite do empresário Paulo Pennacchi, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, visitou o Projeto Crescer e a Casa do Bom Menino. O prefeito foi recebido também pela conselheira Cleide Pennacchi e pela diretora do Projeto Crescer, Marisa Padovezi Ferreira Bazana.

“É sempre uma alegria muito grande visitar o Projeto Crescer, pois a gente sabe a seriedade com que é conduzido pelo Paulo Pennacchi, pela dona Cleide e pela Marisa, com toda a sua equipe, e também o diferencial que o projeto representou e representa na vida de milhares de jovens da nossa cidade”, afirmou Sérgio Onofre.

O prefeito conheceu as ampliações da Casa do Bom Menino e também o terreno, na área dos fundos, onde a direção pretende construir uma ampla área coberta para a prática esportiva. Sérgio Onofre também informou que a administração municipal está à disposição dos diretores do Projeto Crescer para o intercâmbio de ações que possam auxiliar a equipe e os alunos.

“Foi um diálogo bastante produtivo, com o prefeito colocando-se à nossa disposição para auxiliar no diálogo com órgãos públicos dos governos estadual e federal. Acreditamos que desse diálogo resultarão bons frutos”, afirmou Paulo Pennacchi.

Desde 2005, mais de três mil meninos e meninas do 6º. ao 9º. ano já receberam assistência social e educação integrada através do Projeto Crescer. São crianças e adolescentes de famílias com renda mensal de até três salários mínimos. O Projeto Crescer I atende na Casa do Bom Menino e o Projeto Crescer II, na Universidade Norte do Paraná (Unopar) desde 2009.

Funcionando em contra turno, o Projeto Crescer oferece oficinas pedagógicas (Português, Matemática, Cidadania, Informática, Tarefa, Educação Física e Treinamento Neurocognitivo) e oficinas culturais (Canto, Coral, Capoeira, Culinária com Chocolate para o 9º. ano, Dança, Flauta Doce, Teclado, Teatro e Fanfarra).

Além das atividades pedagógicas, culturais e esportivas, os alunos têm café da manhã, almoço e café da tarde, tudo a custo zero para as famílias.

MATRÍCULAS

O Projeto Crescer ainda está recebendo matrículas para este ano, de acordo com a disponibilidade de vagas e horários. Pais ou responsáveis interessados em solicitar matrícula devem entrar em contato pelo 3252-0874 ou pessoalmente na Casa do Bom Menino (Rua Pato Bravo, 197 - Jardim Cultura).

A novidade para 2020 é o quinto ano, projeto piloto que está sendo realizado na Casa do Bom Menino, no período da tarde.