Em Arapongas, 43% dos contribuintes pagaram IPTU à vista

Boa parte dos contribuintes de Arapongas aproveitou o desconto de 10% e quitou integralmente o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020. O prazo terminou no último dia 10. “Foram 43% dos contribuintes pagando à vista, um resultado que mostra que o desconto de 10% foi considerado bastante atrativo”, ressalta Orlando Bieleski, diretor de Tributação da Prefeitura.

O mesmo percentual de desconto valeu para pagamento em parcela única, até o dia 10, da Taxa de Alvará de Licença e do ISSQN Profissional Qualificado. Na maioria dos municípios, o desconto para pagamento à vista tem sido bem menor. Em Curitiba, por exemplo, o desconto para o pagamento do IPTU à vista é de apenas 4%.

O que muitos contribuintes ainda não sabem é que ainda é possível pagar o IPTU em Arapongas com um desconto expressivo. Agora, com pagamento único até o dia 10 de março, o desconto será de 7%. Se preferir, poderá ainda dividir em dez parcelas mensais, sem desconto, sendo que a primeira parcela também vence no dia 10 de março. Entre IPTU, Taxa de Alvará e ISSQN Profissional Qualificado, a Prefeitura de Arapongas distribuiu 63.853 carnês.