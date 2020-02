Idosos acompanham palestra sobre meio ambiente em Arapongas 

Novamente os temas como: separação do lixo comum e reciclável, materiais cortantes e descarte irregular de lixo foram tratados durante palestra realizada através da Usina de Reciclagem, vinculada à Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma).

O encontro ocorreu na última semana, no Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Antonieta Zampaolo Gasparini”, na Zona Sul, contando com a participação dos idosos atendidos pelos serviços. “Nunca é tarde para aprendermos ou reaprendemos questões importantes para o bem do nosso bairro, cidade e país. Nesse encontro repassamos aos idosos as orientações básicas e relevantes, como a atenção e importância de separarmos devidamente os lixos comuns dos recicláveis, cuidados no manuseio e descarte dos materiais perfurocortantes, como vidros e agulhas, além da questão do descarte de lixo em terrenos baldios, triste prática que ainda acontece em nosso município. Juntos podemos combater atitudes desfavoráveis ao meio ambiente, com ações cotidianas que devem ser repassadas para outras pessoas”, explica o gerente da Usina de Reciclagem, Silvano Santos.

Em casos de informações ou denúncias relacionadas ao Meio Ambiente, os interessados podem entrar em contato através dos telefones: 153 – Guarda Ambiental ou (43) 3902-1194, na secretaria do Meio Ambiente.

Dicas para separar o lixo para reciclagem:

– Separe os materiais orgânicos dos recicláveis: O lixo orgânico é aquele que provém de origem animal ou vegetal, como; restos de alimentos, madeira,cascas, sementes, etc,e deve ser descartado em um recipiente próprio. Resíduos como alumínio, plásticos, papéis secos, metais e vidros podem ser reciclados. O que não vai para o lixo reciclável: Papel-carbono, etiqueta adesiva, fita crepe, guardanapos, fotografias, filtro de cigarros, papéis sujos, papéis sanitários, copos de papel. Cabos de panela e tomadas. Clipes, grampos, esponjas de aço, canos. Espelhos, cristais, cerâmicas, porcelana. Pilhas e baterias de celular devem ser devolvidas aos fabricantes ou depositadas em coletores específicos.

Saiba como descartar corretamente os objetos cortantes e perfurantes:

1- Envolva bem os pedaços de vidro em várias folhas de jornal ou plástico bolha, colocando-os em uma caixa de papelão.

2- Corte uma garrafa pet e deposite os pedaços de materiais como: vidro, lâminas, agulhas, palitos, vidros quebrados, espetos, entre outros. Em seguida, utilize a parte superior da garrafa para fechá-la. É necessário vedá-la com uma fita adesiva. Recomenda-se também o depósito desses materiais em caixas de leite vazias bem embaladas, ou seja, recipientes mais resistentes que o jornal ou saco plástico comum.

3- Caso o vidro seja reciclável, como embalagens de bebidas, alimentos ou cosméticos, verifique o dia da coleta seletiva em seu bairro, e descarte o material junto com o lixo limpo, porém, escreva no pacote que contém vidro.