Programa “ Crescer Saudável” conta com a parceria das Secretarias de Saúde e Educação

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde aderiu no ano passado ao programa do Governo Federal “ Crescer Saudável”, que consiste na implementação de ações a fim de contribuir para o enfrentamento da obesidade infantil, em todo o país, por meio de atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), para as crianças matriculadas na Educação Infantil (Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI’s) e Escolas Municipais (Ensino Fundamental I). O programa inclui os atendimentos às crianças identificadas com obesidade por meio de intervenção e cuidado na rede de Atenção Primária à saúde do município.

Em Arapongas, todas as ações têm contado com a parceria também da Secretaria de Educação, possibilitando que os pais conheçam mais o programa, unindo a comunidade escolar e família em ações integradas de saúde, em especial, das crianças.

Conforme explica o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Junior, a parceria entre as Secretarias destina informativos com orientações aos pais ou responsáveis sobre atendimentos nutricionais oferecidos pelo município. “As ações de prevenção da obesidade infantil já estão contempladas no rol de ações do Programa Saúde na Escola. Em conjunto com a Secretaria da Educação adotamos a estratégia através de comunicados aos pais, para possibilitar o acesso aos atendimentos nutricionais das crianças que se encontram acima do peso. Neste sentido, contamos com a colaboração das escolas e CMEI’s para que todos os pais ou responsáveis pudessem receber o comunicado e procurar sua UBS de referência para agendamento de consulta. É a Secretaria de Saúde em conjunto com a Secretaria de Educação trabalhando para levar ações de promoção e prevenção para as crianças, e com isso termos uma geração mais saudável”, informa. Paludetto Jr acrescenta ainda que os serviços são fundamentais, levando em consideração que a obesidade infantil é um problema grave, ocasionando repercussões sérias à vida das crianças, jovens e adultos, sobrecarregando o Sistema Único de Saúde (SUS), com altos custos com o tratamento do agravo e de suas complicações.