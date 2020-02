Secretaria de Saúde e Pastoral da Criança iniciam ações integradas em Arapongas

No último sábado (15), a Secretaria Municipal de Saúde e a Pastoral da Criança - grupo de líderes voluntários que desenvolvem diversas atividades, entre elas, nas áreas de saúde, educação, nutrição e cidadania - realizaram a primeira ação integrada. O encontro ocorreu na sede do Círculo Ítalo Brasileiro de Arapongas, localizado na Rua Rouxinol. Na oportunidade foram realizadas pesagens das crianças, roda de conversas, acompanhamentos e cadastros, além de distribuição de pães às famílias presentes, através da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan). “ Nossa proposta é unir ambos os serviços, tanto da Secretaria de Saúde, quanto da Pastoral da Criança que já vinha desenvolvendo tais serviços no município. Nosso intuito é fortalecer todas essas ações, voltadas às famílias que mais precisam, através da atuação dos serviços básicos em saúde e área assistencial. Tivemos um começo produtivo, e com isso, o projeto tende a crescer cada vez mais, alcançando todo esse nosso público alvo”, afirmou o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Junior.

Ainda conforme o secretário, encontros periódicos serão realizados, com a presença de profissionais da saúde do município na execução de atividades realizadas pela Pastoral da Criança, incluindo demais ações que consistem também em distribuição de leite, saúde bucal, alimentação saudável, entre outros.

Conheça mais sobre o trabalho que a Pastoral da Criança desenvolve em todos os estados brasileiros e em outros 10 países da África, Ásia, América Latina e Caribe.

Acesse https://www.pastoraldacrianca.org.br/