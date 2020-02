Jovem sofre assalto a mão armada no centro de Arapongas

Uma jovem foi assaltada a mão armada no centro de Arapongas enquanto passeava com o cachorro, na noite deste domingo (16). O crime aconteceu na esquina da Rua Pombas com Jacutinga.

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), a vítima relatou que passeava com o cachorro na rua, quando foi abordada por dois rapazes, em duas bicicletas. Eles a cercaram e um deles teria mostrado uma pistola preta, dando voz de assalto e mandando entregar o aparelho celular. Imediatamente, a vítima entregou o aparelho e os ladrões fugiram.



A equipe policial foi acionada e passou a realizar patrulhamentos em busca de pessoas com as mesmas características físicas relatadas pela vítima, sendo que um dos suspeitos foi localizado na Vila Triângulo. O celular não foi encontrado, mas por ter sido reconhecido pela vítima, o suspeito foi encaminhado até a delegacia da cidade.